Силовики задержали ещё одного петербуржца, опубликовавшего фото Власова на сайте "Бессмертного полка"

Фото генерала Андрея Власова, опубликованное два года назад на сайте "Бессмертного полка", послужило поводом для задержания ещё одного жителя Петербурга, информирует 78.ru.

На сей раз в руки правоохранителям попался 32-летний мужчина, работающий столяром. В его отношении возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ).

По информации Следственного комитета, в мае 2020 года он разместил на портале организации заявку на размещение фото Власова, используя страницу в соцсети под именем "Анатолий Быковский". Как итог, полиция изъяла у петербуржца компьютер и смартфон. Сам он после всех оперативных процедур был помещён в изолятор.

Уточним, что в Петербурге на данный момент ведётся сразу несколько разбирательств о реабилитации нацизма из-за размещения на сайте "Бессмертного полка" фото Бандеры, Власова, Геббельса, Гитлера и Менгеле.