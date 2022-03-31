Южная Осетия готова объединиться с Северной в случае вхождения в состав РФ

В случае, если Южная Осетия войдёт в состав России, она может объединиться с Северной Осетией и стать одним субъектом РФ, поделился соображениями президент республики Анатолий Бибилов.

"Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, есть процедуры, которые связаны с объединением субъектов. Южная Осетия может войти в состав РФ как субъект России. Я думаю, что объединение Осетии необходимо", приводит заявление Бибилова "Интерфакс".

При этом управленец подчеркнул, что пока что преждевременного говорить о том, кто будет главой единой Осетии или каким будет правительство. Перед стартом юридического процессе, добавил Бибилов, необходимо провести народный референдум.

О готовности Южной Осетии войти в состав РФ Бибилов заявил днём ранее, 30 марта.