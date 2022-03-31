В Петербурге с начала года стоимость одного "квадрата" в новостройках возросла на 13%

Начиная с 2022 года в России стоимость новых квартир в среднем возросла на 11,2% — до 104 тысяч рублей за один квадратный метр, информирует ТАСС, приводя данные из исследования федерального портала "Мир квартир".

Наибольший рост цен зафиксирован в Твери —25,3%, Калининграде — 22,3% и Кирове — 22%.

В Москве первичка подорожала на 5,1% и по состоянию на конец марта составляет 326,7 тысяч рублей за "квадрат". В Подмосковье за один квадратный метр жилья придётся отдать порядка 172,1 тысяч рублей (+10,7%), в Петербурге — 223,1 тысяч (+13%), в Ленобласти — 149,9 тысяч (+15,1%).

Эксперты уточнили, что на стоимость жилья в нынешнем году повлияли скачки валютных курсов, удорожание стройматериалов, увеличившийся спрос.

Напомним, ранее стало известно, что в Северной столице средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичке за последний месяц увеличилась на 5,2%.