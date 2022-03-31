Песков назвал "хулиганскими выходками" порчу имущества противников спецоперации

Порча имущества россиян, выступающих против "специальной военной операции" на Украине, относится к числу хулиганских выходок, высказался 31 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пострадавшим он рекомендовал обращаться в полицию, сообщило РИА "Новости".

"Это хулиганские выходки , — сказал Песков журналистам. — Если есть желание тех, кто подвергся таким действиям, они могут обращаться в органы охраны правопорядка для защиты. В случае, если есть обращение граждан, если они считают себя в опасности или речь идет о порче имущества, то конечно, органы должны соответствующим образом обрабатывать эти обращения".

Напомним, в последнее время неизвестные повадились портить входные двери противников спецоперации или же тех, кого они таковыми считают. Так, сегодня стало известно о появлении наклейки с надписью "Не продавай родину" на двери московского мундепа Люси Штейн. До этого на площадку экс-главы "Эха Москвы" Алексея Венедиктова подкинули голову свиньи в парике. Под дверь петербургской активистки Дарьи Хейкинен дважды подкидывали навоз, под дверь активистки Кристины Воротниковой — однократно.

Фото: дверь петербургской активистки Дарьи Хейкинен после атаки вандалов/ Telegram-канал движения «Маяк»