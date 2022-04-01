ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:37

В Петербурге начался приём заявлений в 1-й класс

фото ЗакС политика В Петербурге начался приём заявлений в 1-й класс

Начиная с пятницы, 1 апреля, в Петербурге открывается запись детей в 1-й класс, информирует аппарат вице-губернатора Ирины Потехиной.

В Смольном напомнили, что родители могут подать заявления через "Госуслуги", МФЦ, "Почту России" либо отправив соответствующие документы прямо на почту учебного заведения. Заявления можно подать сразу в несколько школ.

Потехина призывает не спешить с подачей документов, так как в прошлом году "Госуслуги" в первые дни приёма были перегружены и часть родителей жаловались на невозможность отправить необходимые бумаги. Первые 30 рабочих дней, уточняет вице-губернатор, школы не будут рассматривать никакие заявления. Приказы о зачислении начнут издавать только после 30 июня.

Приёмная кампания по зачислению детей в 1-й класс состоит из двух этапов: до конца апреля будут приниматься только заявления от льготников, а также от родителей, чьи дети проживают на территории определённого района. Документы от петербуржцев, чьи дети не живут на закрепленной территории, будут принимать с 6 июля по 5 сентября.

В случае если родители получают отказ от школы, которую выбрали, они вправе обратиться в конфликтные комиссии.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама