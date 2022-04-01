В Петербурге начался приём заявлений в 1-й класс

Начиная с пятницы, 1 апреля, в Петербурге открывается запись детей в 1-й класс, информирует аппарат вице-губернатора Ирины Потехиной.

В Смольном напомнили, что родители могут подать заявления через "Госуслуги", МФЦ, "Почту России" либо отправив соответствующие документы прямо на почту учебного заведения. Заявления можно подать сразу в несколько школ.

Потехина призывает не спешить с подачей документов, так как в прошлом году "Госуслуги" в первые дни приёма были перегружены и часть родителей жаловались на невозможность отправить необходимые бумаги. Первые 30 рабочих дней, уточняет вице-губернатор, школы не будут рассматривать никакие заявления. Приказы о зачислении начнут издавать только после 30 июня.

Приёмная кампания по зачислению детей в 1-й класс состоит из двух этапов: до конца апреля будут приниматься только заявления от льготников, а также от родителей, чьи дети проживают на территории определённого района. Документы от петербуржцев, чьи дети не живут на закрепленной территории, будут принимать с 6 июля по 5 сентября.

В случае если родители получают отказ от школы, которую выбрали, они вправе обратиться в конфликтные комиссии.