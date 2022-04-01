Налогового инспектора из Петербурга задержали по подозрению в мошенничестве на 400 тысяч рублей

Экономическая полиция пришла с обыском в один из отделов камеральных проверок межрайонной инспекции № 21 по Петербургу: перед этим в отношении одной из сотрудниц инстанции было возбуждено уголовное дело, делится "Фонтанка".

Как полагают правоохранители, весной 2020 года 42-летняя налоговая инспектор могла оформить петербурженке документы на получение вычетов за приобретение недвижимости. За эти услуг на счёт инспектора поступило около 400 тысяч рублей, которыми она впоследствии использовала в личных целях.

Кроме рабочего места обыск также прошёл у подозреваемой дома. В её отношении возбуждено дело по статье УК "Мошенничество", женщина задержана.