В Донецке умер журналист Андрей Бабицкий

В возрасте 58 лет умер российский журналист Андрей Бабицкий, известил у себя в телеграм-канале гендиректор АНО "Русские репортеры" Дмитрий Михайлин.

"Из Донецка мне сообщили, что умер журналист Андрей Бабицкий", — проинформировал подписчиков он.

Смерть Бабицкого подтвердил его сосед. По предварительной информации, журналист скончался в результате остановки сердца.

Долгое время Бабицкий работал на "Радио Свобода"*, однако из СМИ его уволили после того, как он поддержал присоединение Крыма к РФ. Тогда он перебрался в Донецк, где вёл свою передачу на телеканале "Оплот ТВ".

*Издание "Радио Свобода"* внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов