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Новости 13:15

"Кто они вообще такие?": Понасенков* подаст апелляцию на свое включение в реестр иноагентов

фото ЗакС политика "Кто они вообще такие?": Понасенков* подаст апелляцию на свое включение в реестр иноагентов

Петербургский публицист и популяризатор истории Евгений Понасенков*, накануне объявленный иноагентом, намерен судиться с Минюстом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети.

"Они бросили вызов и миллионам моих поклонников. Кто они вообще такие? Вы их знаете? Они что-то создали в жизни??? Вот пусть отвечают за свои подлости", - возмутился известный блогер.

Понасенков* готов смириться со значительными судебными расходами, лишь бы отстоять свое имя. Поступок Минюста он расценивает и как удар по миллионам своих поклонников, тогда как себя считает человеком, который "годами создает и укрепляет русскую культуру" и является проводником европейской эстетики.

Накануне список СМИ-иноагентов вырос до 127 позиций.

**Минюст внес Евгения Понасенкова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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