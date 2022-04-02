В день пацифистской акции в Москве задержали людей с белыми цветами и продукцией "Мираторга"

В ходе пацифистской акции в центре Москвы происходят массовые задержания, передает издание Avtozak LIVE. Некоторые из них показались корреспондентам особенно примечательными и показательными: например, в парке "Зарядье" полицейские остановили и препроводили в служебный автобус женщину в свадебном платье и с белыми цветами. Еще одно обращающее на себя внимание задержание произошло с мужчиной, одиноко вставшим и взявшим в руки продукцию "Мираторга". Название компании на упаковке он видоизменил, закрасив последние шесть букв.

Издание сообщает, что наблюдаются и случайные задержания: в автозаки в парке "Зарядье" попадают ничего не демонстрирующие люди со стаканами кофе в руках.

О том, как проходят очередные пацифистские выступления в Петербурге, тоже сопровождающиеся задержаниями, читайте в материалах ЗАКС.Ру. Напомним, военная спецоперация РФ на Украине стартовала 24 февраля.