В России не осталось школ на карантине из-за ковида

Российские школы и классы целиком перешли к очной форма обучения, сообщил 5 апреля официальный Telegram-канал Минпросвещения "Большая перемена". По данным ведомства, с 29 марта в стране нет ни одной школы, которая бы оставалась на карантине по коронавирусу.

"Закрытых на карантин школ нет — все образовательные учреждения страны работают в штатном режиме", — говорится в опубликованном посте.

В последнее время наблюдается плавное снижение заболеваемости коронавирусом в России и, в частности, в Петербурге. С 18 марта в городе смягчен антиковидный режим, разрешена ночная работа баров и ресторанов, а также дозволено проведение культурных, зрелищных и иных мероприятий по ночам. Накануне петербуржцы запустили петицию с требованием разрешить проведение публичных мероприятий в городе.

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