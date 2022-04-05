Покровская больница перестала принимать коронавирусных больных

Покровская больница на Васильевском острове в Петербурге приостановила прием инфекционных больных с симптомами коронавируса и пневмонии. В отличие от других стационаров, с ней это случилось впервые с самого начала пандемии, пришедшегося на весну 2020 года, передает пресс-служба комитета по здравоохранению. Ожидается, что в ближайшее время сотрудники больницы сосредоточатся на своей основной специализации.

Отметим, что 5 апреля в Петербурге зафиксировали внезапный более чем четырехратный рост числа госпитализаций пациентов с симптомами коронавируса и пневмонии. В последние недели официальная заболевамость COVID-19 постепенно шла на спад.

Согласно последнему информационному бюллетеню, ежедневно публикуемому Смольным, инфекционный коечный фонд в городе насчитывает 1859 мест, из которых 1691 занято.