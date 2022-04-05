ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:44

С сотрудниками петербургского "Эха" расторгли трудовые договоры

фото ЗакС политика С сотрудниками петербургского "Эха" расторгли трудовые договоры

Главный редактор закрывшейся радиостанции "Эхо Петербурга" Валерий Нечай сообщил в своем Telegram-канале о начале юридической ликвидации медиапроекта. Во вторник 5 апреля с сотрудниками расторгли трудовые договоры. В своем обращении Нечай поименно поблагодарил тех, с кем работал в течение последних лет, включая и бывших коллег, которых больше нет в живых.

"Да, компанию, организацию можно закрыть, убить, уничтожить. Самым главным в "Эхе" были люди. И это самое ценное", - говорится в тексте документа.

Экс-главред радиостанции посоветовал своей аудитории ждать от своей команды свежих новостей.

Нечай вместе с частью бывших сотрудников петербургского "Эха" переименовал YouTube-канал радиостанции в "Ищем выход". В интернет-эфир зовут многих прежних гостей, но вещание идет уже под другим брендом.

Напомним, что "Эхо Москвы" было ликвидировано в начале марта советом директоров радиостанции. Ранее по требованию Генпрокуратуры его отключили от эфира из-за характера освещения военной спецоперации РФ на Украине.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости5 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама