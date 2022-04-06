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Петербургский бизнес пожалуется Мишустину на Смольный из-за сноса кафе

фото ЗакС политика Петербургский бизнес пожалуется Мишустину на Смольный из-за сноса кафе

Представители петербургского малого и среднего бизнеса готовят жалобу премьер-министру Михаилу Мишустину на действия Смольного после демонтажа кафе "Баракат", сообщил 6 апреля "Деловой Петербург" со ссылкой на главу РОО "Содействие малому бизнесу" Янину Гришину. Павильон площадью 200 квадратных метров до последнего времени располагался на Большом Сампсониевском проспекте.

В первой половине марта Смольный объявил о планах ввести мораторий на снос нестационарных торговых объектов (НТО) сроком до начала 2023 года. Заявление, впрочем, не помешало комитету по контролю за имуществом рассылать предпринимателям уведомления о демонтаже. Сообщения о моратории чиновники назвали тогда "вбросом СМИ" и выразили намерении продолжать сносы. Позже Смольный заявил о намерении создать рабочую группу, которая займется рассмотрением вопросов, связанных с демонтажом ларьков.

"Вместо моратория была создана рабочая группа, в состав которой вошли вице-губернатор Валерий Пикалев, председатель комитета по контролю за имуществом Сергей Муравьёв и глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков, - рассказала Гришина. - Они и определяют, сносить НТО или нет, не вызывая на свои заседания представителей бизнеса".

По мнению общественницы, "именно эта рабочая группа приняла решение о сносе" кафе.

Гришина уточнила, что на снос НТО тратятся бюджетные деньги, а в результате город теряет налоговые отчисления и плату за участок и параллельно получает рост количества безработных. По ее словам, демонтаж НТО в Петербурге продолжался весь прошлый год, невзирая на обещание отказаться от сноса, данное после встречи губернатора Александра Беглова с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.


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