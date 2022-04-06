Детский омбудсмен Петербурга не нашла в ЗакСе Сергея Соловьева

Уполномоченная по правам человека в Петербурге Анна Митянина, выступая с отчетным докладом в ЗакСе 6 апреля, ответила на вопросы, которые ей заранее в письменной форме прислали парламентарии.
Особенно много обращений было от фракции "Справедливая Россия". Единороссы обращались не от фракции, а лично. Авторов обращений Митянина называла с трибуны.
— Я отвечу на вопрос Сергея Соловьева, — зачитала омбудсмен. — Где он?
Омбудсмен сделала паузу и попыталась найти в зале вице-спикера прошлого созыва, в этом перешедшего на работу в Госдуму.
— Он в Думе. Просто у нас другой уже Соловьев, — заметил спикер ЗакСа Александр Бельский.
Кто из Соловьевых обратился к омбудсмену, осталось неизвестным. Но на вопрос Митянина все равно ответила.