В России насчитали 14,6 тысяч заражений коронавирусом за последние сутки

В России за сутки выявили 14 661 новый случай заражения коронавирусом. Это на 714 случаев больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончался 291 человек (на 25 меньше, чем накануне). Сумели поправиться 35 306 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва (1072 случая), за ней следуют Петербург (734) и Свердловская область (692). В Петербурге за минувшие сутки скончались 15 человек с инфекцией (накануне – 19), а число госпитализаций составило 148 (накануне - 175).

В мире Россия занимает седьмое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции, Великобритании и Германии.