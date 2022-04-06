Бельский выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Спикер Заксобрания Александр Бельский принес соболезнования родным, близким и коллегам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, о смерти которого стало известно 6 апреля.

"Ушёл из жизни выдающийся государственный деятель, стоявший у истоков новой российской политической системы, — написал Бельский. — Он внёс неоценимый вклад в развитие многопартийности и парламентаризма в Российской Федерации. Человек-легенда, никогда ни под кого не подстраивался, имел собственное мнение, чётко выражал свою позицию и необыкновенно тонко чувствовал людей".

Также спикер выразил убежденность, что память о Жириновском "навсегда сохранится в отечественной истории и в наших сердцах".

О смерти Жириновского поведал днем в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин, прервавший заседание для того, чтобы сообщить эту новость. К настоящему моменту думские либерал-демократы определились с личностью врио главы фракции — им стал глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Фото: Страница Александра Бельского во "ВКонтакте"