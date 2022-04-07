Суд начал рассматривать иск Резника к СК на 1 млн рублей

В Октябрьском районном суде Петербурга 7 апреля состоялось первое предварительное заседание по иску экс-депутата Заксобрания Максима Резника к региональному управлению Следственного комитета о компенсации морального вреда. Оппозиционер требует от СК 1 млн рублей из-за того, что сотрудники ведомства помешали ему принять участие в выборах депутатов ЗакСа седьмого созыва.

Резник считает, что он был незаконно лишен пассивного избирательного права из-за отказа следователя встретиться с нотариусом, чтобы составить доверенность для подачи избирательной документации в Горизбирком. Он намеревался выдвинуть свою кандидатуру по 21-му округу. Уже после голосования, 21 сентября, Городской суд признал действия следователя незаконными.

На предварительном заседании 7 апреля экс-депутат пожаловался, что невозможность принять участие в выборах нанесла вред его здоровью и причинила нравственные страдания. Подтвердить причиненный ущерб документально он не мог, поскольку его домашний арест пришелся на вспышку коронавируса. Из-за высокой нагрузки на медицинские службы и неблагоприятной эпидемиологической ситуации он не стал обращаться к врачам. Однако подтвердить его слова в суде могут его мать и супруга, с которыми ему разрешено было общаться под арестом. Суд удовлетворил ходатайство истца о вызове свидетелей.

- По моему мнению, когда действующего депутата Законодательного собрания двух предыдущих созывов не допускают до выборов, то есть причинение самим фактом недопуска нравственных страданий, мне кажется, достаточно очевидно и в особом подтверждении не нуждается. Человек практически лишен права на труд, которым он занимался на протяжении предыдущих десяти лет, - заявил адвокат Резника Михаил Пашинский.

За эту реплику судья Антонина Токарь сделала представителю истца замечание и напомнила об ответственности за неуважение к суду.

Следующее заседание назначено на 14 апреля. Суд приступит к рассмотрению обращения бывшего парламентария по существу.

Напомним, Резника задержали на следующий день после объявления даты выборов в ЗакС. Обвинение считает, что политик приобрел для личного пользования 18,2 грамма растительного наркотического вещества. Во время обыска у родственника депутата, где силовики застали Резника, присутствовали двое понятых, которые, как позже выяснилось в суде, раньше работали в правоохранительных органах. Экс-депутат вину не признает.

На днях в Октябрьском районном суде прошло очередное заседание по делу Резника. На нем в поддержку бывшего депутата выступили кинорежиссер Александр Сокуров, член Совета по правам человека при Президенте Наталия Евдокимова и депутат Государственной думы первых трех созывов Юлий Рыбаков.

Константин Леньков