Сокуров в суде по делу Резника

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

На очередном заседании по уголовному делу экс-депутата парламента Петербурга Максима Резника 5 апреля давали характеристики личности подсудимого. Для этого в Октябрьский суд пришли знакомые политика, в том числе кинорежиссер Александр Сокуров. Он рассказал о совместной правозащитной деятельности и как оппозиционер помогал ему готовиться к встречам с Владимиром Путиным.

Знаменитый кинорежиссер Александр Сокуров выступил в Октябрьском суде в качестве свидетеля со стороны защиты. Он рассказал, что знаком с подсудимым Максимом Резником более 20 лет, всегда считал его надежной опорой и никогда не верил слухам, которые распускали в отношении оппозионера.

Суд над Резником длится более трех месяцев, а под домашним арестом он находится с середины июня. Меру пресечения политику назначили через день после объявления выборов в Заксобрание Петербурга. Резник планировал в них участвовать и переизбраться депутатом. Однако из-за уголовного преследования даже не смог зарегистрироваться кандидатом.

Оппозиционера обвиняют в приобретении 18,2 граммов растительного наркотика для личных целей (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Резник вину не признает и считает дело политически мотивированным. Выступавший свидетелем по его делу родственник экс-депутата Иван Дорофеев в феврале получил 1 год и 9 месяцев колонии-поселения по той же 228-й статье УК.

Всем свидетелям защиты, выступившим в суде 5 апреля, адвокат Михаил Пашинский задавал одни и те же вопросы: "Как давно вы знаете подсудимого? Что это за человек? Как вы его охарактеризуете?".

Сокуров рассказал, что особенно плотно начал взаимодействовать с Резником в 2007 году, когда они оба вошли в градозащитную группу. Группа несколько раз в год встречалась с губернатором Валентиной Матвиенко, обозначая особенно острые для сохранения исторического фонда города вопросы.

- Он умел точно сформулировать проблему и точно сформулировать общественный резонанс от того, что происходит, - высказался Сокуров о Резнике.

Свидетель вспомнил, что будучи членом сначала Совета по культуре, а затем Правозащитного совета при президенте России, время от времени поднимал градозащитные вопросы и перед Владимиром Путиным.

- Несколько раз Максим помогал мне составлять некоторые повестки этих встреч, моих выступлений на этих индивидуальных встречах с президентом по общественным вопросам: по политической ситуации в городе, по ситуации с градозащитным движением. Это имело очень большое практическое значение, потому что я просто режиссер и есть обстоятельства, которые выходят за пределы моей компетенции. Советы Максима были очень конкретны, никогда они не носили радикального, жесткого характера. Его политический опыт и опыт работы в Законодательном собрании был большим подспорьем для меня в этой части моей общественной жизни, - рассказал Сокуров.

Режиссер заявил, что никогда не сомневался в порядочности Резника и всегда чувствовал в депутате опору.

- Он представлял демократические интересы, я бы даже сказал - нашу конституционную надежду. С деятельностью таких людей как Максим я, как человек совсем не молодой, связываю будущее, конституционную надежду нашу, - отметил свидетель.

Сокуров добавил, что говорил президенту о ситуации с Резником на последнем заседании Совета по правам человека в декабре.

- Я не знаю, какая точка зрения у него, но я считал необходимым сообщить ему, что возникает такая коллизия, - сказал режиссер о президенте.

Уже покинув зал суда, Сокуров рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, что пришел на заседание, потому что считает Резника человеком порядочным и проверенным в общественной работе.

- Это настоящий гражданский символ города, - заявил режиссер. - Настоящий мужественный человек, и я горд, что знаком с ним. Думаю, что, наверное, в этом [уголовном деле] есть политический контекст. И я сожалею, что политический контекст может быть причиной, которая так рушит судьбу человека. Не должно быть так.

Тем временем участники процесса слушали показания следующего свидетеля - члена Совета по правам человека при президенте Наталии Евдокимовой. Она сообщила суду, что познакомилась с Резником в 1996 году, когда тот принимал ее в партию "Яблоко". Оба они уже давно в ней не состоят.

- Замечательный организатор, человек, который умеет выслушивать, верный товарищ и друг, очень умный человек, принципиальный, ни разу не помню, чтобы он лукавил, - охарактеризовала Резника Евдокимова. - Кроме того, он прекрасный учитель. Я знаю отклики его учеников о нем. Считаю Максима Львовича патриотом России. Он борется за будущность России. Он хочет, чтобы все мы жили в свободной, процветающей стране. Вся его деятельность об этом говорит.

Следом допросили маму подсудимого Галину Малиновскую. Она отметила, что как минимум раз в неделю встречает людей, благодарных Резнику за его работу в должности депутата.

Последним характеристику подсудимому дал член Правозащитного совета Петербурга, депутат Госдумы первых трех созывов Юлий Рыбаков. Бывшего парламентария он назвал своим старым боевым товарищем.

- Я знаю, что он никогда не позволил бы себе ничего, что могло кому бы то ни было навредить, - сказал свидетель о Резнике. - Мне представляется, да и не только мне, что это заказное политическое дело, чтобы убрать его с политической арены, поскольку он протестовал против фашизации нашей страны.

Больше никто характеристик не дал. Ни один действующий депутат ЗакСа в суд не явился.

В ходе заседания суд также допросил эксперта ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Полину Полянину. Она рассказала, как проводила экспертизу наркотического вещества, в приобретении которого обвиняют бывшего парламентария. У стороны защиты к результатам исследования возникли вопросы, равно как и к некоторым другим материалам уголовного дела.

В частности, адвокат Пашинский просил еще раз изучить оперативную видеозапись момента обнаружения наркотиков или хотя бы скриншоты кадров этой записи, на которые защита хотела обратить внимание. Судья Елена Сергеева отказала в удовлетворении этих ходатайств. Вскоре между ней и подсудимым завязался спор. Резнику не понравилось, что судья не дает ответить его адвокату на вопрос. Председательствующей - что бывший депутат позволяет себе высказываться сидя и не обращаться к ней "ваша честь" и "уважаемый суд".

Подобные споры возникают по ходу всего рассмотрения дела. Но на этом заседании он длился особенно долго. За нарушение регламента судья вынесла четыре замечания подсудимому и пригрозила ему удалением из зала до стадии прений. Резник высказывал недовольство тем, что Сергеева не дает ему ответить на ее же собственные вопросы. Бывший депутат в сердцах бросил ей: "Я хочу высказаться и я все-таки постараюсь. Меня даже Макаров прерывал в ЗакСе, а у вас такого опыта нет. Я знаю, как донести мысль до конца даже в рамках вашего регламента".

Очередное заседание назначено на 8 апреля. Еще два - на следующую неделю.

текст: Сергей Еремеев / фото: Константин Леньков