ЗакС Петербурга намерен создать рабочую группу по вопросам социального такси

Председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Петербурга Александр Ржаненков 7 апреля на заседании комиссии обратил внимание коллег на проблемы, озвученные в докладе уполномоченного по правам человека в городе Светланы Агапитовой, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Депутаты намерены изучить озвученную омбудсменом ситуацию в рамках рабочей группы, заявил Ржаненков.

В разговоре с ЗАКС.Ру он уточнил, что планируется обсудить тарифы на социальное такси, проблему небольшого числа сотрудников, злоупотребление соцтакси некоторыми категориями людей, возможность расширения перечня тех, кто может им пользоваться, и другое. При этом Ржаненков отметил, что социальное такси предоставляется тем, у кого есть нарушения по зрению и опорно-двигательного аппарата. Расширить список категорий пока не представляется возможным, считает депутат.

Однако, по его словам, на сборах рабочей группы обсудят все проблемы, которые касаются социального такси. Планируется присутствие комитета по транспорту, комитета по социальной политике, омбудсмена Агапитовой и депутатов, рассказал Ржаненков.

Напомним, 30 марта уполномоченный по правам человека в Петербурге Агапитова выступила с докладом в ЗакСе. Среди прочего она обратила внимание депутатов на то, что ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, не являющиеся инвалидами, не имеют права на социальное такси. Хотя передвигаться им тоже может быть затруднительно, отметила омбудсмен.

София Саттарова