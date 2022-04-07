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Новости 18:31

МВД Архангельска решило спустя почти полтора года взыскать 750 тысяч рублей за работу силовиков на протестах

фото ЗакС политика МВД Архангельска решило спустя почти полтора года взыскать 750 тысяч рублей за работу силовиков на протестах

Управление МВД по Архангельску спустя год и четыре месяца вспомнило, что силовики работали сверхурочно на прошлогодних протестах в январе, и решило взыскать с местных оппозиционеров свыше 750 тысяч рублей, делится "Апология".

С семи ответчиков правоохранители требуют 233 461 рублей за акцию 23 января, ещё с трёх ответчиков — 532 722,10 рублей за акцию 31 января. Суммарно — 766 183,88 рублей.

Из-за несанкционированных демонстраций архангелогородская полиция "в оперативном порядке привлекла значительные силы и средства для обеспечения общественной безопасности, в т. ч. дополнительный личный состав в их нерабочее время". Всего, указывают в иске силовики, компенсация была выплачена 322 сотрудникам полиции.

Отметим, что обычно ответчиками по подобным протестным делам становятся участники акций, которых ранее уже привлекали к административной ответственности по ч.2 ст.20.2 ("Организация публичного мероприятия"). 


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