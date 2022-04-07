МВД Архангельска решило спустя почти полтора года взыскать 750 тысяч рублей за работу силовиков на протестах

Управление МВД по Архангельску спустя год и четыре месяца вспомнило, что силовики работали сверхурочно на прошлогодних протестах в январе, и решило взыскать с местных оппозиционеров свыше 750 тысяч рублей, делится "Апология".

С семи ответчиков правоохранители требуют 233 461 рублей за акцию 23 января, ещё с трёх ответчиков — 532 722,10 рублей за акцию 31 января. Суммарно — 766 183,88 рублей.

Из-за несанкционированных демонстраций архангелогородская полиция "в оперативном порядке привлекла значительные силы и средства для обеспечения общественной безопасности, в т. ч. дополнительный личный состав в их нерабочее время". Всего, указывают в иске силовики, компенсация была выплачена 322 сотрудникам полиции.

Отметим, что обычно ответчиками по подобным протестным делам становятся участники акций, которых ранее уже привлекали к административной ответственности по ч.2 ст.20.2 ("Организация публичного мероприятия").