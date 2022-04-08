Петербургский Роспотребнадзор отказался снимать запрет публичных акций

Петербургское управление Роспотребнадзора отказалось снимать ограничения на проведение в городе публичных массовых мероприятий, сообщил 8 апреля в своем Telegram-канале депутат Борис Вишневский. К посту политик приложил ответ ведомства на запрос фракции "Яблоко" в Заксобрании.

"В настоящее время, несмотря на относительную стабилизацию заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге, она продолжает оставаться на высоком уровне с сохранением значительных рисков массового распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", — говорится в ответе Роспотребнадзора.

Введенные ограничения на проведение публичных акций в ведомстве объявили "необходимыми и обоснованными превентивными мерами", носящими "временный характер".

Полученный документ Вишневский охарактеризовал как "отписку". "Просто РПН (как и городские власти) очень не хочет давать гражданам возможность высказать свое критическое мнение о происходящем в городе. Например, о новой атаке на исторические здания", — написал он, попутно припомнив проведение митинга-концерта в ДС "Юбилейный" 18 марта, приуроченного к восьмой годовщине присоединения Крыма к России.

Максимум суточной заболеваемости коронавирусом в апреле был зафиксирован в Петербурге 1-го числа (тогда, по официальной статистике, в городе выявили 958 новых пациентов). С тех пор выявляемость снизилась и в последние дни колеблется в промежутке от 700 до 764 пациентов в сутки.

Ранее депутаты Заксобрания от "Яблока" обратились к губернатору Александру Беглову с предложением разрешить проведение публичных акций. В ответ градоначальник сослался на необходимость получения разрешения главного санитарного врача города Наталии Башкетовой.