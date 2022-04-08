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Новости 16:21

Парламент Петербурга решил экономить на бумаге

фото ЗакС политика Парламент Петербурга решил экономить на бумаге

Органам Законодательного собрания Петербурга рекомендовано минимизировать бумажный документооборот. Об этом на заседании комитета по законодательству ЗакСа 8 апреля сообщил его председатель Всеволод Беликов ("Единая Россия").

"Возникла проблема с обеспечением Законодательного собрания вообще и комитета в частности разного рода материалами, бумагой в первую очередь", - признался Беликов.

По его словам, со следующего заседания комитета весь комплект обсуждаемых документов будут направлять каждому члену парламентского органа в электронном виде.

"В печатном виде будет раздаваться только повестка на среду, потому что завершается ее формирование в четверг", - добавил Беликов.

Судя по сайту госзакупок, аппарат ЗакСа приобретает офисную бумагу один-два раза в год. Последняя такая закупка была совершена осенью 2021 года. Парламент приобрел 1500 упаковок за 339,7 тысячи рублей.

Напомним, в конце марта на фоне санкционной политики Запада резко выросли цены на офисную бумагу. Минпромторг объяснял это приостановкой работы Светогорского целлюлозно-бумажного комбината из-за перебоев с поставками финских химикатов. Ведомство еще 1 апреля уверяло, что вопрос с дефицитом офисной бумаги в России практически решен, а цены возвращаются на уровень января - февраля 2022 года.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о готовности отдельных муниципалитетов Петербурга покупать бумагу по 949 рублей за пачку.


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