Парламент Петербурга решил экономить на бумаге

Органам Законодательного собрания Петербурга рекомендовано минимизировать бумажный документооборот. Об этом на заседании комитета по законодательству ЗакСа 8 апреля сообщил его председатель Всеволод Беликов ("Единая Россия").

"Возникла проблема с обеспечением Законодательного собрания вообще и комитета в частности разного рода материалами, бумагой в первую очередь", - признался Беликов.

По его словам, со следующего заседания комитета весь комплект обсуждаемых документов будут направлять каждому члену парламентского органа в электронном виде.

"В печатном виде будет раздаваться только повестка на среду, потому что завершается ее формирование в четверг", - добавил Беликов.

Судя по сайту госзакупок, аппарат ЗакСа приобретает офисную бумагу один-два раза в год. Последняя такая закупка была совершена осенью 2021 года. Парламент приобрел 1500 упаковок за 339,7 тысячи рублей.

Напомним, в конце марта на фоне санкционной политики Запада резко выросли цены на офисную бумагу. Минпромторг объяснял это приостановкой работы Светогорского целлюлозно-бумажного комбината из-за перебоев с поставками финских химикатов. Ведомство еще 1 апреля уверяло, что вопрос с дефицитом офисной бумаги в России практически решен, а цены возвращаются на уровень января - февраля 2022 года.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о готовности отдельных муниципалитетов Петербурга покупать бумагу по 949 рублей за пачку.