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Новости 16:22

В Петербурге от коронавируса привили свыше 4 тысяч детей

фото ЗакС политика В Петербурге от коронавируса привили свыше 4 тысяч детей

В понедельник, 11 апреля, на баланс главной Фармацевтической базы Северной столицы привезли очередную партию вакцины "Спутник М" для подростков в количестве 2 100 доз, информирует комитет по здравоохранению города в своём официальном телеграм-канале.

В ведомстве отчитались также, что на данный момент курс вакцинации от коронавируса прошли уже 4 078 детей.

Напомним, вакциной "Спутник М" прививают только подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Для иммунизации тех, кто младше шестнадцати, требуется письменное согласие родителей.


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