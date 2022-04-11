Свобода мысли и зарплата из бюджета

фото: pixabay

Люди, получающие зарплату из бюджета, не должны высказываться против действий России на Украине, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Однако Конституция гарантирует россиянам свободу мысли, напомнили опрошенные ЗАКС.Ру эксперты. При этом некоторые из них отмечают, что с этической точки зрения не очень хорошо критиковать своего "работодателя".

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин неоднократно повторял, что работникам бюджетных сфер следует поддерживать действия государства. В частности, в "специальной военной операции" на Украине. Володин несколько раз ругал некоторых деятелей культуры за то, что они высказывались против "спецоперации".

"В этой связи неприемлема также позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов. Это никак иначе как предательством своего народа и тех, кто участвует в миротворческой операции, не назовёшь. Если вы такие принципиальные, начните с того, что откажитесь от государственных грантов, от должностей в бюджетных учреждениях", - написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале 27 февраля.

Позже аналогичная риторика появлялась и в других высказываниях Володина. По его мнению, выступающие против "спецоперации" или с пацифистскими заявлениями - предатели:

"Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер. <...> Будем обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях", - написал Володин в своем Telegram-канале 1 апреля.

Служить государству, если получаешь зарплату из бюджета, призывали в Российской национальной библиотеке в Петербурге. Прозвучало это, по информации "Фонтанки.ру", когда в РНБ повесили поздравительный плакат с фотографией ученого-филолога Юрия Лотмана, а руководитель департамента безопасности библиотеки Максим Зуев посчитал, что на плакате изображен американский писатель Марк Твен, и сорвал его.

Позже произошло разбирательство, в ходе которого советница генерального директора РНБ Полина-Тереза Давыдова заявила, что все изображения должны быть согласованы. На общем собрании она сказала, что сейчас мы живем в "сложной обстановке политической борьбы", цитирует "Фонтанка". По информации издания, Давыдова заявила, что библиотека — "это идеологический институт" и если "получаем зарплату из рук государства" — "мы или служим государству (я подчеркиваю слово "служим"), или занимаемся чем-то другим".

Член Совета по правам человека при Президенте Наталия Евдокимова считает, что высказывания о том, что чиновникам и другим госслужащим нельзя критиковать действия властей, никакого отношения к праву не имеют.

- Вот интересно, а когда они уже мысли запретят? - задалась вопросом Евдокимова.

Член СПЧ предположила, что Володин может иметь в виду не только публичные выступления, но и личные беседы. Она привела в пример разговоры учителей с учениками и врачей с пациентами. Евдокимова считает, что людей в бюджетных учреждениях могут начать преследовать за их мнение. Она напомнила, что Конституция гарантирует россиянам свободу мысли и слова (статья 29). А пункт 3 этой статьи утверждает, что никого нельзя заставить отказаться от своих убеждений:

"Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них".

О Конституции вспомнил и соавтор ее первого варианта 1993 года, экс-декан юридического факультета РАНХиГС Сергей Цыпляев. В разговоре с ЗАКС.Ру он заявил, что у слов Володина нет правовых оснований:

- Мне неизвестны правовые основания подобных заявлений. Они по смыслу действующей Конституции не могут присутствовать. Существует понятие лояльности на уровне этики. Это такая общая практика: если человек не согласен с линией государства, где он находится на государственной службе, то чаще всего человек подает в отставку и потом высказывает свою точку зрения.

Член Общественной палаты Петербурга и директор АНО "Институт современного государственного развития" Дмитрий Солонников тоже высказал мысль со ссылкой на моральные нормы, что сотруднику не стоит критиковать своего руководителя.

- Если человек работает внутри структуры государства, то он должен, наверное, поддерживать деятельность главы этого государства. В этом отношении наша позиция не сильно отличается от американской. У каждого человека есть свобода выбора: ты против действий главы государства - уходишь в частный бизнес и сколько хочешь критикуешь деятельность государства, - поделился своим мнением с ЗАКС.Ру Солонников.

Он отметил, что в любой корпорации аналогичные подходы: сотрудники не могут критиковать организацию. Это моральный выбор каждого человека, считает член Общественной палаты Петербурга.

Депутат Законодательного собрания от "Единой России" и бывший глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков признался в разговоре с ЗАКС.Ру, что не слышал об озвученной позиции Володина. По его мнению, все имеют право на собственное мнение.

- У каждого своя точка зрения, мнение. У нас никто не запрещал его высказывать. Таких "команд" по крайней мере я ни от кого не слышал. <...> Среди моих коллег и чиновников люди как высказывались со своей открытой позицией, так и высказываются. Может, в силу разных причин далеко не всегда публично об этом говорят. Но у каждого свои взгляды, и мы должны их уважать, - считает Ржаненков.

По мнению Цыпляева, публичные политические фигуры имеют право на любое высказывание. Он добавил, что на работников бюджетных организаций идеологические ограничения не могут и не должны распространяться.

Цыпляев предположил, что потенциально можно законодательно оформить предложение Володина о запрете критики. Но такой подход не пойдет на благо общества и государства - свободное обсуждение решений страхует от возможных ошибок в будущем, считает Цыпляев.

Евдокимова отметила, что сейчас руководителей бюджетных учреждений, которые назначаются органами власти, можно лишить должности по статье о недоверии. Для остальных сотрудников госучреждений подобной статьи нет, напомнила член СПЧ.

- Могут заставлять увольняться сотрудников по собственному желанию. Других вариантов я не вижу, не вижу в нашем законодательстве статью, которая позволила бы уволить человека за его мнение, мысли, слова, - сказала Евдокимова.

Она отметила, что сейчас критиковать "специальную военную операцию" не может никто. Это может повлечь административное или уголовное наказание, напомнила член Совета по правам человека:

- По нашему закону уже никому нельзя высказываться против спецоперации. Любое высказывание против той самой спецоперации влечет за собой наказание по новым статьям. Как в Кодексе об административных правонарушениях, так и в Уголовном кодексе есть статья о дискредитации российских войск.

В начале марта 2022 года Госдума приняла изменения в административный и уголовный кодексы. Новые нормы оперативно одобрили в Совфеде и подписал президент Владимир Путин.

Теперь в России введен запрет на "публичные действия, направленные на дискредитацию использования" армии России. За первый проступок полагается административное наказание - штраф может достигать 1 млн рублей для юридических лиц. При повторном нарушении человека могут осудить на 3 года колонии. Подробнее о нововведениях - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова