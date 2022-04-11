Более 90% случаев заболевания COVID-19 в России приходится на "стелс-омикрон"

Доля подварианта "стелс" штамма "омикрон" превысила 90% в статистике заболеваемости коронавирусом в России, сообщил 11 апреля "Интерфакс" со ссылкой на главу научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

"В России доля "стелс-омикрона" составляет сейчас более 90% от всех новых случаев заболеваемости, но несмотря на широкое распространение этой сублинии, значительного роста заболеваемости не происходит", — заявил эпидемиолог.

Хафизов связал отсутствие значительного подъема заболеваемости с тем, что значительная часть россиян переболела коронавирусом в начале 2022 года или ранее. "Многие к тому же еще и были привиты, и потому большинство перенесли болезнь достаточно легко", — отметил он.

По словам Хафизова, сейчас в России сложилась иммунная прослойка, препятствующая активному распространению коронавируса среди населения. При этом специалист указал на ослабевание иммунитета со временем и вытекающую отсюда необходимость ревакцинации. "Скорее всего, потребуется ревакцинация, или же мы будем вновь болеть, приобретая иммунитет более опасным для здоровья способом", — предположил он.

В конце марта на "стелс-омикрон" приходилось около половины случаев заболевания коронавирусом в стране.

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