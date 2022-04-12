Депутат ЗакСа Крупник предложил ряд мер по регулированию цен в магазинах

Депутат Заксобрания Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Крупник выступил с инициативой ввести государственное регулирование наценок на товары в магазинах. С соответствующим предложением парламентарий обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову.

Крупник указал, что россияне часто жалуются в различные надзорные ведомства на необоснованный рост цен, к примеру, на электронику, бытовую технику и ряд продовольственных товаров. Депутат отметил, что производимых за рубежом позиций рост может быть обоснован, однако для тех, что изготавливаются в РФ и не зависят от валютных колебаний, это недопустимо. Следовательно, делает вывод Крупник, налицо "недобросовестные действия" бизнеса и сетевиков.

"Прошу вас рассмотреть инициативу о внедрении принципа государственного регулирования наценок на розничные товары в тех сетевых и иных крупных ретейлерах, которые систематически игнорируют требования надзорных органов о необоснованном завышении стоимости, создавая искусственный дефицит и нервную обстановку на потребительском рынке страны", — говорится в письме Крупника Мантурова, выдержку из которого приводит RT.

Напомним, ранее Петростат провёл ряд исследований и пришёл к выводу, что стоимость продуктов в Петербурге за март подскочила на 8,3%.