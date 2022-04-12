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Новости 12:59

Под Сосновым Бором рекультивировали гигантскую свалку

фото ЗакС политика Под Сосновым Бором рекультивировали гигантскую свалку

В деревне Ракопежи (Ленинградская область) закончили рекультивацию бывшего мусорного полигона, в последние годы превратившегося в свалку, чья площадь составляла 9 га. Работы провело АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области", на пресс-службу которого ссылается ТАСС. Компания соизмеряет площадь свалки с более чем двенадцатью футбольными полями.

"Объем отходов, безнадзорно складируемых на объекте, составил 757,5 тыс. тонн, что эквивалентно 12 625 груженым товарным вагонам", - рассказали в акционерном обществе.

Отмечается, что это первая свалка в регионе, которую ликвидировали в рамках федерального проекта "Чистая страна", являющегося, в свою очередь, частью нацпроекта "Экология". Всего с 2020 года на работы потратили более 233 млн рублей. Мусорный полигон в Сосновоборском районе действовал более полувека и был закрыт в 2013 году.


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