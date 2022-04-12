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Новости 16:49

Петербургские клиники получили достаточный запас препаратов для диагностики рака

фото ЗакС политика Петербургские клиники получили достаточный запас препаратов для диагностики рака

Радиевый институт имени Хлопина через свою пресс-службу сообщил об обеспечении петербургских медучреждений необходимым количеством российских препаратов, позволяющих выявлять онкологические заболевания на ранней стадии.

Контракты на поставку современных лекарств, заключенные с начала года, позволят провести диагностические процедуры более чем десяти тысячам пациентов. Речь идет о так называемых радиофармпрепаратах (РФП), созданных институтом на основе короткоживущих изотопов и позволяющих избежать дополнительного вреда для обследуемого человека.

"Так как период полураспада РФП небольшой, и максимальный срок годности препаратов составляет 48 часов, то институт собирает заказы от клиник каждую неделю и поставляет свежие препараты ежедневно в кратчайшие сроки под нужды каждого пациента", - рассказал замгендиректора института по производству Алексей Ванин.

По его словам, удобство нынешней ситуации состоит еще и в том, что больницы получают уже полностью готовый препарат и таким образом не нуждаются в специалистах по изготовлению РФП и специальном оборудовании.


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