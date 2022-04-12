ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:45

"Теплосеть" Петербурга обещает сократить сроки отключения горячей воды летом в ряде районов

фото ЗакС политика "Теплосеть" Петербурга обещает сократить сроки отключения горячей воды летом в ряде районов

В четырёх районах Северной столицы должны сократить сроки отключения горячей воды летом, информирует пресс-служба АО "Теплосеть".

В Адмиралтейском, Невском, частично Кировском и Московском районах профилактические работы будут проводиться в течение всего 10 дней.

При этом в Центральном районе горячую воду должны отключить на 7 суток: теплоэнергетики обещают перевести всех потребителей на резервные источники в грядущий период.

Соответствующим образом, уточнили в "Теплосети", общее число многоквартирных домов, которые отключат в летний период от горячего теплоснабжения на период от 10 до 14 дней, уменьшилось на 1500 по сравнению с 2021 годом.

В течение летнего периода "Теплосеть" изучит надёжность 28 магистральных трубопроводов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама