"Теплосеть" Петербурга обещает сократить сроки отключения горячей воды летом в ряде районов

В четырёх районах Северной столицы должны сократить сроки отключения горячей воды летом, информирует пресс-служба АО "Теплосеть".

В Адмиралтейском, Невском, частично Кировском и Московском районах профилактические работы будут проводиться в течение всего 10 дней.

При этом в Центральном районе горячую воду должны отключить на 7 суток: теплоэнергетики обещают перевести всех потребителей на резервные источники в грядущий период.

Соответствующим образом, уточнили в "Теплосети", общее число многоквартирных домов, которые отключат в летний период от горячего теплоснабжения на период от 10 до 14 дней, уменьшилось на 1500 по сравнению с 2021 годом.

В течение летнего периода "Теплосеть" изучит надёжность 28 магистральных трубопроводов.