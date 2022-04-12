Аппарат детского омбудсмена призвал YouTube не травмировать психику детей

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ выступил с заявлением в адрес популярного видеохостинга YouTube, призвав администрацию этого сервиса бережнее относиться к психике детей. Из заявления следует, что пока политика YouTube на "детском" направлении оставляет поводы для беспокойства.

"От родителей стали поступать тревожные сигналы о том, что на популярном среди молодежи ресурсе YouTube после просмотра детского контента запускаются ролики, содержащие информацию, способную нанести вред неокрепшей психике ребенка", - говорится в тексте открытого письма.

Без уточнения подробностей авторы обращения дают понять, что манипулировать детским сознанием и проявлять неуважение к ребенку недопустимо. Аппарат омбудсмена настаивает на неукоснительном соблюдении американским сервисом отечественного законодательства.

Отметим, что взаимоотношения российских властей и YouTube с каждой неделей становятся все острее. В минувший уик-энд администрация видеохостинга заблокировала парламентский канал "Дума ТВ", что официальный представитель МИД Мария Захарова расценила как "смертный приговор" для YouTube. Из стен Госдумы и Совета Федерации все чаще звучат предложения о запрете сервиса. Наконец, Роскомнадзор уже запретил рекламу Google и его ресурсов.