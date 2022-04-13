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Новости 10:28

В Петербурге утвердили выплаты для детей 8-17 лет

фото ЗакС политика В Петербурге утвердили выплаты для детей 8-17 лет

Законодательное собрание Петербурга 13 апреля в первом чтении рассмотрело изменения в Социальный кодекс по назначению выплат для несовершеннолетних детей, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Документ в парламент внес губернатор города.

Данный законопроект принимается для обеспечения благополучия семей, в частности детей от 8 до 17 лет, сообщил представитель губернатора Константин Сухенко. По его словам, семьи получат возможность дополнительной поддержки от города. Выплаты будут распространяться примерно на 37 тысяч семей, сказал Сухенко.

Он уточнил, что рассчитывать на помощь могут семьи, у которых средний душевой доход меньше прожиточного минимума. Выплата составляет более 12 тысяч рублей и в зависимости от ситуации будет выплачиваться 50% или 100% от нее, добавил представитель губернатора.

Он сообщил, что для получения выплаты необходимо будет подать заявление. Срок его рассмотрения - 30 суток, а выплаты будут осуществляться с 1 апреля, уточнил Сухенко.

София Саттарова


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