"Депутатом он был идеальным": в суде по делу Резника выступил его бывший помощник

На заседании Октябрьского районного суда Петербурга 13 апреля, на котором рассматривалось дело по "наркотической" статье (ч. 1 ст. 228 УК) в отношении экс-депутата Заксобрания Максима Резника, выступил бывший помощник и друг бывшего парламентария Антон Морозов. Он рассказал в судье, что за годы работы может описать подсудимого только положительно.

Морозов дружит с Резником еще со студенчества. Он был помощником депутата на протяжении двух созывов. Почти за десять лет совместной работы Морозов, по его словам, отметил порядочность и добродушие бывшего начальника. Резник, рассказал Морозов, всегда старался помочь всем, кто к нему обращался, и не позволял себе грубого отношения к подчиненным. Кроме того, свой депутатский статус Резник никогда не использовал в корыстных целях, отметил свидетель. Морозов в суде допустил, что уголовное дело в отношении его бывшего начальника может быть политически мотивированным.

- Я ни раз слышал от знакомых, и сам такого мнения придерживаюсь, что депутатом он был просто идеальным. Такие нужны Петербургу и России, а не то, что сейчас заседает в Мариинском дворце. Всю эту историю, лично я, считаю, в лучшем случае, недоразумением, а в худшем - политически ангажированным делом, - заявил Морозов.

Ранее на заседании по делу Резника с личностной характеристикой выступал режиссер Александр Сокуров, который назвал экс-депутата "гражданским символом города".

Резнику вменяют приобретение 18,2 грамм запрещенного растительного вещества (ч. 1 ст. 228 УК). Его задержали на следующий день после объявления выборов депутатов Законодательного собрания Петербурга. Из-за домашнего ареста, назначенного ему в качестве меры пресечения, он не смог принять участие в выборах. Следователи запретили ему видеться с нотариусом, чтобы подготовить документы для регистрации в качестве кандидата. Уже после голосования Горсуд признал запрет незаконным. Теперь бывший парламентарий пытается отсудить у Следственного комитета 1 млн рублей за упущенную возможность побороться за мандат.

Константин Леньков