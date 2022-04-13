В Госдуму внесён проект постановления о досрочном прекращении полномочий Жириновского

В Государственную думу внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующий документ доступен в электронной базе федерального парламента.

Один из старейших современных политиков России скончался 6 апреля после продолжительной борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.

8 апреля его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Сегодня, 13 апреля, заседания петербургского Заксобрания началось с минуты молчания в память о Жириновским.

Врио главы фракции ЛДПР в Госдуме пока что назначен депутат Леонид Слуцкий.

Подробнее о Жириновском и его личности - в материале ЗАКС.Ру.