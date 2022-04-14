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СПбГУ не станет отчислять 46 задержанных на митингах студентов

фото ЗакС политика СПбГУ не станет отчислять 46 задержанных на митингах студентов

Комиссия СПбГУ, созванная для проведения разбирательства с задержанными на протестах студентами, решила не отчислять 46 учащихся, сообщается на сайте виртуальной приемной университета. Информация об этом содержится в ответе проректора по воспитательной работе Александра Бабича от 13 апреля.

По словам проректора, 37 учащихся сообщили членам комиссии, что были задержаны силовиками случайно, поскольку намерения митинговать не имели. Еще девять студентов объяснили, что на несанкционированные мероприятия вышли намеренно, так как волнуются за своих родственников и друзей на Украине или же потому, что хотели выразить свою гражданскую позицию. Все опрошенные заявили при этом, что впредь не намерены участвовать в несанкционированных акциях.

В результате комиссия выступила за применение к учащимся дисциплинарного взыскания в виде выговора. Проекты приказов об этом будут направлены в Студенческий совет для получения мнения на этот счет. Девятерых студентов, которых ранее собирались отчислить, но которые пообещали избегать участия в несогласованных акциях, также было решено наказать вынесением выговора и оставить учиться дальше.

Ранее сообщалось, что под угрозой отчисления оказались 40 студентов СПбГУ. Все ли задержанные учащиеся выступили перед комиссией, в сообщении Бабича не говорится.


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