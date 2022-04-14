ЗакС создаст рабочую группу по разработке мер поддержки полицейских

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин обратился к спикеру Законодательного собрания Александру Бельскому с просьбой о проработке мер дополнительной соцподдержки полицейских. Об этом на заседании комиссии по социальной политике и здравоохранению рассказал ее руководитель и депутат от "Единой России" Александр Ржаненков.

По его словам, Плугин попросил рассмотреть возможность разных мер поддержки. В том числе, связанную с транспортной ситуацией — определить варианты льготной парковки в рамках исполнения служебных обязанностей, сообщил Ржаненков.

— Нами предложено образовать соответствующую рабочую группу с включением заинтересованных лиц для того, чтобы проработать более конкретно эти инициативы, просчитать объёмы затрат на эти цели и выйти с конкретным проработанными предложением, — сказал депутат.

Представители ГУ МВД по Петербургу и комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности с таким вариантом согласились. Заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Виктор Кабацкий предложил включить в рабочую группу сотрудников юридического комитета и комитета финансов. Другие парламентарии в составе комиссии по соцполитике тоже не были против создания рабочей группы.

Напомним, на прошлом заседании комиссия одобрила инициативу Госсовета Татарстана о повышении зарплат полицейским и введении других мер поддержки. Тогда представитель комитета по вопросам законности Кабацкий напомнил о сложной работе полицейских, особенно на несогласованных акциях.

При этом, о применении силовиками грубой силы и электрошокеров к протестующим, никто не вспомнил.

София Саттарова