Петербургские подростки не спешат прививаться от коронавируса

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 известили, что по состоянию на 15 апреля в Петербурге от коронавируса первично привились 4 104 подростка, при этом полноценный курс вакцинации завершили лишь 3 264 ребёнка.

Отметим, что 11 апреля городской комитет по здравоохранению сообщал, что первый компонент вакцины получили 4 078 детей. Это значит, что в течение рабочей недели прирост привившихся составил лишь 26 человек.

Напомним, вакциной "Спутник М" прививают только подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Для иммунизации тех, кто младше шестнадцати, требуется письменное согласие родителей.