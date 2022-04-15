Вишневский обратился к городскому прокурору по поводу арестованной художницы Скочиленко

Депутат Заксобрания Борис Вишневский обратился к прокурору Петербурга Виктору Мельнику с просьбой содействовать в изменении меры пресечения художнице Александре Скочиленко на более мягкую. Информацию об этом парламентарий разместил 15 апреля в своем Telegram-канале.

В своем обращении депутат упирает на то, что заключение в СИЗО негативным образом скажется на состоянии здоровья петербурженки, которая к тому же является "социально неопасным человеком". Так, Вишневский указывает на проблематичность соблюдения в условиях изолятора безглютеновой диеты, показанной Скочиленко по состоянию здоровья.

"Осложнения и неврологические нарушения, которые разовьются у Скочиленко А. Ю. в СИЗО в пределах нескольких месяцев, будут для нее сильнейшим психологическим давлением", — предупреждает прокурора депутат. Также Вишневский указал на необходимость регулярного приема медикаментов художницей.

"Прошу Вас рассмотреть вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, направленных на изменение ей меры пресечения на более мягкую", — резюмировал народный избранник.

Аналогичное обращение Вишневский направил петербургской уполномоченной по правам человека Светлане Агапитовой.

Скочиленко была задержана по подозрению в подмене ценников в супермаркете "Перекресток" на Васильевском острове на пацифистские таблички. Против нее завели дело о распространении фейков про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК), в минувшую среду Василеостровский районный суд арестовал художницу до конца весны. Позже ее друзья пожаловались на отказ сотрудников ИВС на Железноводской улице принять почти половину передачи для Скочиленко, содержащей продукты без глютена.

Фото: Константин Леньков