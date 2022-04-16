Средний заработок депутата Госдумы превышает средний доход россиянина в 110 раз

Доход среднестатистического россиянина ниже заработка представителей власти в десятки и более раз, подсчитала 16 апреля Русская служба Би-би-си. Журналисты ознакомились с декларациями российских парламентариев и чиновников и сравнили их доходом обычных жителей страны.

По предварительным данным Росстата, в 2021 году средний доход россиянина составил 39 854 рубля в месяц.

Согласно подсчетам Би-би-си, в среднем в 2021 году руководители и министры российского правительства заработали более 65,7 миллиона рублей, что соответствует среднему ежемесячному доходу в размере 5,5 миллиона рублей. Это приблизительно в 137 раз больше суммы, который в месяц получал обычный россиянин.

Среднестатистический депутат заработал в 2021 году около 53 миллионов рублей, что соответствует 4,4 миллиона рублей в месяц. Это в 110 раз больше заработка обычного избирателя.

Наконец, средний доход сотрудника администрации президента составил в 2021 году почти 13,5 миллиона рублей. В месяц это чуть более 1,1 миллиона рублей, что превышает средний доход обычного россиянина в 28 раз.

Напомним, в пятницу были опубликованы декларации представителей российской власти. Президент Владимир Путин отчитался о заработке в размере 10,2 миллиона рублей, премьер-министр Михаил Мишустин задекларировал 18,3 миллиона рублей. Самый большой доход (704,6 миллиона рублей) среди членов правительства указал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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