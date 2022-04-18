"Тинькофф банк" заблокировал счет журналиста-расследователя Андрея Захарова*

Журналист-расследователь Андрей Захаров* сообщил в своем микроблоге, что "Тинькофф банк" без объяснения причин заблокировал его счет. При этом ему оставили техническую возможность перебросить деньги на счет в другом банке.

"И на том "спасибо". Иноагентов больше не обслуживают?", - написал журналист.

Свой пост Захаров* сопроводил скриншотом сообщения от службы поддержки банка. Представители финансовой организации написали клиенту, что решение о блокировке пересмотрено не будет.

*Минюст внес Андрея Захарова в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента