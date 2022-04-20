Розенбаум отказался от выдвижения в почетные граждане Петербурга

Певец Александр Розенбаум отозвал свою кандидатуру из числа претендентов в почетные граждане Петербурга, сообщил спикер ЗакСа Александр Бельский на брифинге 20 апреля. Артиста выдвигала общественная организация "Палата ремесел".

Законодательное собрание Петербурга на закрытом заседании 20 апреля приняло решение провести выборы почетных граждан города.

Претендовать на эту должность по-прежнему будут секретарь Совбеза России Николай Патрушев, глава "Газпрома" Алексей Миллер, основатель компании "Биокад" Дмитрий Морозов и экс-глава Ленгорисполкома Владимир Ходырев.

Выбирать почетных граждан будут депутаты ЗакСа. Ежегодно звание могут получить один или два человека, представленных общественными организациями.

Сергей Еремеев