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Новости 13:07

ЛДПР предложила Набиуллиной выпустить купюры или монеты с портретом Жириновского

фото ЗакС политика ЛДПР предложила Набиуллиной выпустить купюры или монеты с портретом Жириновского

Члены фракции ЛДПР встретились в стенах Государственной думы с председателем Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной. Планы дискуссии обозначены в телеграм-канале Владимира Жириновского.

Среди прочих идей, которые хотели обсудить либерал-демократы с главой Банка России, имелось в том числе предложение увековечить память "великого человека" Жириновского на монетах или купюрах. Речь идёт только об ограниченном тираже.

Ранее с подобной инициативой выступил депутат петербургского МО "Шувалово-Озерки" Евгений Ененков.

Добавим также, ранее в среду, 20 апреля, в ЛДПР вслед за КПРФ предложили изменить флаг России на имперский.


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