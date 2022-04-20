ЛДПР предложила Набиуллиной выпустить купюры или монеты с портретом Жириновского

Члены фракции ЛДПР встретились в стенах Государственной думы с председателем Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной. Планы дискуссии обозначены в телеграм-канале Владимира Жириновского.

Среди прочих идей, которые хотели обсудить либерал-демократы с главой Банка России, имелось в том числе предложение увековечить память "великого человека" Жириновского на монетах или купюрах. Речь идёт только об ограниченном тираже.

Ранее с подобной инициативой выступил депутат петербургского МО "Шувалово-Озерки" Евгений Ененков.

Добавим также, ранее в среду, 20 апреля, в ЛДПР вслед за КПРФ предложили изменить флаг России на имперский.