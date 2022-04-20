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Новости 17:22

"Невский экспресс" вернется в строй до майских праздников

фото ЗакС политика "Невский экспресс" вернется в строй до майских праздников

Поезд "Невский экспресс", связывавший две российские столицы и с прошлого лета не эксплуатировавшийся из-за ремонта, вновь начнет курсировать по своему маршруту начиная с 29 апреля, передает пресс-служба РЖД.

До 10 мая скоростной дневной поезд будет иметь особое расписание: из Петербурга он будет отправляться в 5:40, а из Москвы - в 13:30. Время в пути в каждую из сторон составит чуть более четырех часов.

История поезда насчитывает 21 год. Широко известны две трагедии с его участием: в 2007 и 2009 годах террористические акты унесли жизни десятков пассажиров "Невского экспресса", включая жизнь бывшего спикера петербургского ЗакСа Сергея Тарасова.

фото: rzd.ru


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