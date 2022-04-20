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Новости 18:40

Галямина о приговоре Резника: Я счастлива целый день

фото ЗакС политика Галямина о приговоре Резника: Я счастлива целый день

Бывший муниципальный депутат московского Тимирязевского района Юлия Галямина рассказала ЗАКС.Ру, почему решила приехать на оглашение приговора экс-депутата Законодательного собрания Максима Резника. По ее словам, с Резником она знакома уже много лет - вместе они участвовали еще в первых "Маршах несогласных". 

- Он мой старый товарищ и единомышленник. Я приехала поддержать. Мне было очень страшно за него. И сейчас я рада, что он на свободе. Хотя я считаю, приговор несправедливым. <...> Но тем не менее он не уехал в колонию, и это меня очень радует. Я от этого прям счастлива целый день,  - сказала Галямина.

Дело Резника - это политическое преследование, считает экс-мундеп. Она добавила, что бывший депутат ЗакСа -  "яркий политик, который никогда не скрывал и не скрывает свою позицию".

- Он не боится сказать то, что он думает. А это в наше время карается властями, которые боятся правды, боятся открытого мнения, таких ярких и харизматичных политиков, - поделилась мнением Галямина. 

Напомним, Октябрьский районный суд Петербурга 20 апреля приговорил Резника к 5 месяцам колонии-поселения по статье о хранении 18,2 грамма растительного вещества (ч. 1 ст. 228 УК).  Экс-парламентарию засчитали проведенное под домашним арестом время и отпустили в зале суда. На улице Резник поблагодарил тех, кто приехал его поддержать - в частности, Юлию Галямину. 

Сам Резник неоднократно заявлял, что считает возбужденное против него дело политической местью, бенефициаром которого якобы является губернатор Петербурга Александр Беглов. Из-за уголовного дела и домашнего ареста бывший депутат не смог принять участия в выборах нового состава ЗакСа. Подробнее о ходе судебного разбирательства и противостояния Беглова с Резником - в материале ЗАКС.Ру

София Саттарова


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