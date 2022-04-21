Резник будет добиваться оправдательного приговора

Осужденный экс-депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник намерен обжаловать приговор. Октябрьский районный суд 20 апреля назначил политику пять месяцев колонии-поселения за хранение наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК). Из-за времени, проведённого под домашним арестом, оппозиционера отпустили из зала суда.

Адвокат Резника Михаил Пашинский считает, что из-за обилия процессуальных нарушений в деле приговор подлежит обжалованию. В частности, судья Елена Сергеева неоднократно отказывала защите в приобщении к материалам дела сведений, которые могли бы доказать невиновность бывшего парламентария.

Суд приговорил Резника к пяти месяцам, хотя прокурор требовала для него один год колонии-поселения. Пашинский сомневается, что обвинение будет добиваться пересмотра приговора.

— Представляется это маловероятным, с учетом характера и степени общественной опасности преступления и тех сведений, которые учитываются приговором, — добавил адвокат.

До вступления приговора в законную силу Резник будет находиться под подпиской о невыезде. Ограничения будут сняты в день рассмотрения обжалования судом апелляционной инстанции.

Напомним, уголовное дело в отношении политика помешало его планам переизбраться в депутаты Заксобрания. Находясь под домашним арестом, Резник не смог подготовить документы для участия в сентябрьских выборах из-за запрета следователей встречаться с нотариусом.

Подробнее о том, как проходил суд над оппозиционером — в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков