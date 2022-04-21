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Выборы 2021

Новости 11:56

Живущим в РФ словенским избирателям не дадут проголосовать на парламентских выборах

фото ЗакС политика Живущим в РФ словенским избирателям не дадут проголосовать на парламентских выборах

Центризбирком через свою пресс-службу сообщил, что словенские чиновники закрыли возможность для своих соотечественников, находящихся в России, удаленно проголосовать на приближающихся выборах в парламент балканской страны.

Российское ведомство дает понять, что таким образом словенцы в РФ поставлены в особое положение, поскольку "в других странах словенцы голосуют в дипломатических представительствах или по почте".

Досрочное голосование в 90-местный парламент Словении, официальный день которых назначен на 24 апреля, уже началось.

Отметим, что в первый же день военной спецоперации РФ на Украине 24 февраля словенский премьер-министр Янез Янша заявил о необходимости ввести "самый суровый" пакет антироссийских санкций.


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