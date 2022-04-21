Вишневский потребовал возбудить уголовное дело по факту сноса бань Екимовой

Депутат Заксобрания Борис Вишневский ("Яблоко") обратился к вице-губернатору Николаю Линченко, прокурору Петербурга Виктору Мельнику и главному судебному приставу города Анне Лашковой из-за сноса торговых бань Екимовой на Малом проспекте Петроградской стороны. Сканы документов народный избранник опубликовал 21 апреля в своем Telegram-канале.

В обращении на имя Линченко депутат указал, что 19-20 апреля в Петербурге "сложилась скандальная ситуация, при которой исполнительные органы государственной власти (ФССП, полиция, Росгвардия, Госстройнадзор) оказались не в состоянии — или не пожелали — обеспечить исполнение судебного акта — определения суда о применении мер предварительной защиты", касающегося работ по демонтажу корпусов торговых бань Екимовой. Подобная ситуация, указал вице-губернатору Вишневский, "вызвала шквал критики" со стороны горожан в адрес представителей исполнительной власти и посеяла сомнения в способности представителей власти "обеспечивать законность в Санкт-Петербурге и — шире — сохранять политическим руководством Санкт-Петербурга контроля за положением в городе".

Главу судебных приставов Петербурга Вишневский попросил провести дознание и возбудить уголовное дело против сотрудников ООО "СК "Прайд"", занимающегося демонтажем, по подозрению в злостном неисполнении решения суда (ч.2 ст. 315 УК РФ). Связано это с продолжением сноса корпусов после вынесенного 19 апреля судебного запрета.

В свою очередь, прокурора Вишневский попросил провести проверку и "выявить причины попустительства исполнительных органов государственной власти", не помешавших сотрудникам СК "Прайд" продолжить работы после вынесения судебного запрета. Заодно он попросил составить протокол на работников компании об административном правонарушении по статье о неисполнении требований, содержащихся в исполнительном документе (ст. 17.15 КоАП РФ), а при наличии оснований — и по все той же уголовной статье о злостном неисполнении решения суда. Кроме того, парламентарий попросил прокурора вынести представление в адрес Госстройнадзора Петербурга, указав на необходимость соблюдения требований, изложенных в статье Градостроительного кодекса о правилах сноса объектов капитального строительства (ст. 55.30 ГрадК РФ).

Снос торговых бань Екимовой начался 15 апреля. Активисты неоднократно пытались помешать этому, в понедельник градозащитник Олег Мухин был оштрафован на 500 рублей по жалобе работника СК "Прайд".

Фото: Константин Леньков