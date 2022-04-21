Смольный отказался от водного "Невского маршрута" в 2022 году

В нынешнем году не будет запущен кольцевой "Невский маршрут" между шестью причалами на Неве в центре Петербурга, сообщили 21 апреля в комитете по транспорту. Отказ вызван его низкой востребованностью у пассажиров.

"Невский маршрут" проработал в тестовом режиме с 7 августа по 19 сентября 2021 года. "В период функционирования маршрута судовладельцы понесли значительные убытки даже с учетом предоставления им льготных условий по швартовке судов к городским причалам", — рассказали об итогах в комтрансе. По рассказу чиновников, пассажиры пользовались водной кольцевой "исключительно в туристических, а не в транспортных целях и только в выходные и теплые дни".

Кроме того, в планах комтранса отсутствует и возобновление водного такси. Проект "Аквабус" пытались развивать с 2008 по 2015 годы, но в результате он лишь "привел к банкротству всех судоходных компаний — участников", отметили в пресс-службе комитета.