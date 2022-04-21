ТАСС: При пожаре в оборонном НИИ в Твери погибло семь человек

Возгорание в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны Твери, начавшееся в первой половине дня 21 апреля, удалось локализовать, сообщает ТАСС. Как утверждает источник агентства в МЧС, к шести часам вечера известно о семи погибших, и есть вероятность, что их число еще вырастет.

"Работа пожарных осложнялась высокой температурой и очень сильным задымлением внутри здания", - рассказали в экстренных службах.

Пламя охватило три этажа из четырех, достигнув площади 2,5 тысяч кв. метров, его тушили 240 специалистов. Отмечается, что некоторые люди прыгали из окон. Из здания удалось эвакуировать более тридцати человек.

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать изношенность электросетей. Ситуация находится под личным контролем Игоря Рудени, в обстоятельствах происшествия также разбирается военная прокуратура Тверского гарнизона.

UPD 18:45 Правительство Тверской области официально объявило о 6 погибших и 27 пострадавших