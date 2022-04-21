"Опасный прецедент": Что ждет ЛГБТ после запрета "Сферы"*

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Суд в Петербурге по требованию Минюста ликвидировал благотворительный фонд "Сфера"*. Более 10 лет он оказывал юридическую и психологическую помощь представителям сексуальных меньшинств. Министерство посчитало, что деятельность организации противоречила стратегии национальной безопасности России. Рассказываем, чем примечателен фонд и почему его представители считают решение суда опасным для всех несистемных НКО.

"Угроза безопасности государства"

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес решение о запрете "Сферы"* и исключении организации из ЕГРЮЛ 20 апреля. Заседание продлилось более пяти часов.

Выступивший истцом Минюст повторил свои основные претензии, суть которых сводилась к тому, что деятельность фонда якобы идет вразрез с государственной политикой. Ведомство считает, что под видом благотворительной помощи организация "осуществляет деятельность, направленную на изменение федерального законодательства и Конституции". В качестве примеров привели опросы и петиции по политическим вопросам, например, за отмену закона о гей-пропаганде, которые фонд размещал на своих ресурсах.

- Сама деятельность организации и цели ее противоречат в том числе положениям стратегии о национальной безопасности, которая утверждена указом президента в 2021 году, - заявила на суде представительница истца.

По мнению Минюста, существование "Сферы"* противоречит также концепции государственной семейной политики в Российской Федерации и положению Конституции, в котором прописано, что брак — это союз между мужчиной и женщиной. Представители ответчика настаивали на том, что статья 72, где об этом говорится, разграничивает предметы ведения, и нарушать ее фонд не может. В свою очередь, организация обратила внимание на статью 13 Конституции, в которой говорилось об идеологическом многообразии в России.

- Деятельность неблаготворительная направлена в том числе на изменение федерального законодательства, отрицание традиционных семейных ценностей, вовлечение несовершеннолетних, – продолжала истица. – Это всё создает угрозу безопасности государства, угрозу интересам общества.

Министерство заявило и о других нарушениях фонда, в частности об отсутствии в течение некоторого времени попечительского совета, неуведомлении о смене юридического адреса и руководителей и т. д. В организации согласились с частью претензий, но посчитали, что все это можно исправить.

Книга 18+

Остальные претензии в "Сфере"* посчитали несостоятельными. Юрист Виталий Исаков, представлявший организацию в суде, заявил, что закрепленное Конституцией идеологическое многообразие дает возможность не соответствовать государственной идеологии.

- В практике Конституционного суда традиционные ценности не упомянуты, там есть просто ценность семьи, – рассказал участникам процесса Исаков. – Конституционный суд признает право каждого выбирать, к какой семейной концепции, представлению о браке он себя относит. Запрещается дискриминация по половому признаку, по признаку сексуальной ориентации. В нашей стране гарантируются свобода мысли и слова, каждый может действовать в соответствии со своими убеждениями.

Сотрудники Минюста неоднократно утверждали, что деятельность фонда нацелена на то, чтобы вовлечь в ЛГБТ-сообщество новых людей, в том числе несовершеннолетних. В качестве доказательства они продемонстрировали суду книгу "От рассвета до заката. Мамы, папы и ребята". На прошлом заседании о ней только говорили.

Книга была издана "Сферой"* тиражом в 500 экземпляров и распространялась по знакомым и через дружественные проекты. В ней представлены иллюстрированные истории о двух вымышленных однополых парах. Минюст считает, что, несмотря на маркировку "18+", это детская книга и даже оформлена соответствующе. Ответчик объяснял, что взрослые тоже читают иллюстрированные книжки, например, комиксы. Он спросил у истца, известно ли им хотя бы об одном несовершеннолетнем, которого бы вовлекли в ЛГБТ с помощью этого труда. Ответа не последовало.

Первая идеологическая ликвидация

"Сферу"* создали в Петербурге в 2011 году в качестве оператора Российской ЛГБТ-сети**, неформального общественного объединения, которое помогало представителям меньшинств, попавшим в сложные ситуации. Организации оказывали правовую и психологическую поддержку, а также экстренную помощь, например, предоставляли убежища.

Учредитель и член правления фонда Игорь Кoчетков*** одним из наиболее уникальных достижений организации считает создание сети юристов и психологов, которые помогали дистанционно. К ним обращались жители небольших населенных пунктов со всей страны. Получить качественную поддержку у себя на родине, оффлайн, они не могли.

- Нельзя сказать, что всё теперь обрушится, – рассуждает Кочетков. – Понятно, что понадобятся усилия для реорганизации программ, но в принципе мы в такое время живем, что никакие ЛГБТ- и правозащитные организации не могут работать так, как они работали последние 15–20 лет. Ясно, что всё здесь перестраивается, мы где-то в начале этого процесса.

О намерении продолжать проекты после запрета организации говорят и другие члены руководства фонда. Однако они опасаются, что "Сфера"* стала лишь первой ласточкой, а далее под ликвидацию могут попасть и другие сообщества.

- Это может стать опасным прецедентом и повлиять на судьбу других правозащитных организаций и инициатив, помогающих ЛГБТ-людям и, как следствие, на будущее всего ЛГБТ-активизма, – заявили ЗАКС.Ру в команде "Сферы"*.

Представлявший организацию в судах Виталий Исаков допускает, что из-за несоответствия государственным стратегиям и концепциям в будущем будут запрещать не только защитников меньшинств.

- Мы будем добиваться того, чтобы организации не ликвидировались по идеологическим признакам, – сказал ЗАКС.Ру Исаков. – А на идеологический признак они (представители Минюста в суде - ЗАКС.Ру) наговорили достаточно. Сейчас ликвидируют ЛГБТ — потом начнут всё остальное. Это очень плохой симптом. Мне показалось, что на "Сфере"* опробовали такую штуку и суд поддержал. А почему нет?

Фонд намерен обжаловать решение районного суда о своей ликвидации после получения мотивировочной части.

* Благотворительный фонд "Сфера" внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

** Организация "Российская ЛГБТ-сеть" внесена Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов.

*** Игорь Кочетков внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.

Сергей Еремеев