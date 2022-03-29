Судьбу "Сферы"* решат в апреле

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В Петербурге начали рассматривать иск о ликвидации фонда "Сфера"*. Он более 10 лет оказывает социально-правовую поддержку представителям гендерных меньшинств и их близким. Минюст считает, что организация, прикрываясь благотворительностью, пытается изменить российское законодательство и "развить ЛГБТ-сеть".

Куйбышевский районный суд Петербурга во вторник, 29 марта, провел первое заседание по иску регионального управления Министерства юстиции к благотворительному фонду "Сфера"*. Фонд хотят ликвидировать и исключить из ЕГРЮЛ. Основной аргумент Минюста - организация под видом благотворительной деятельности якобы занимается поддержкой ЛГБТ-сообщества в России, вовлекает других граждан в эту деятельность и пытается влиять на общественно-политическую жизнь в стране, вплоть до намерения изменить законодательство. В подтверждение своих слов представители истца демонстрировали скрины интернет-страниц "Сферы"* с призывом подписаться под петицией против закона о гей-пропаганде.

- ЛГБТ - это аббревиатура, принятая как самоназвание людей, объединяющихся на основе их сексуальной ориентации и гендерной идентичности, идущая вразрез с государственной политикой, нацеленной на сохранение и приумножение человеческого капитала с учетом территориальной оседлости, - зачитала представительница Минюста.

"Сфера"* начала работать в 2011 году в качестве благотворительного фонда и оператора уже действовавшей около двух лет в Петербурге "Российской ЛГБТ-сети"**. Эта организация впоследствии прославилась эвакуацией геев и лесбиянок из республик Северного Кавказа. Поддержку фонд оказывал и другим проектам, защищавшим права сексуальных меньшинств. Своей основной миссией он декларирует создание в России условий, "в которых люди не будут подвергаться насилию или дискриминации из-за сексуальной или гендерной идентичности".

В 2016 году Минюст внес "Сферу"* в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов. За 2021 год иноагентами признали сразу несколько проектов, получавших от нее деньги, в том числе петербургские "Российскую ЛГБТ-сеть"** и "Выход"*** , движение "Маяк"**** из Владивостока, краснодарскую "Реверс"*****.

В октябре 2021 года Минюст провел внеплановую проверку деятельности "Сферы"* за последние три года. Основанием стала жалоба некоего гражданина. Представители фонда сообщили ЗАКС.Ру, что обращение написал неизвестный им житель Подмосковья.

По итогу проверки ведомство обнаружило множество нарушений в работе организации и решило выступить с иском о ликвидации. Представители Минюста убеждали судью Татьяну Кузовкину, что специализация этой НКО не соответствует федеральному закону "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)".

- Под видом благотворительной осуществляют конкретную цель - развитие ЛГБТ-сети в Российской Федерации, - настаивала сторона истца.

Представители ответчика на это спросили, занимается ли их организация социальной защитой. Да, согласились в Минюсте, но только лиц, которые относятся к ЛГБТ-сообществу.

- По такой логике можно ликвидировать "Ночлежку", потому что она оказывает помощь только бездомным. Можно ликвидировать фонды помощи больным детям, потому что они лечат не ото всех болезней, а только от некоторых, - недоумевал юрист Виталий Исаков, представлявший интересы ответчика.

Утверждая, что деятельность фонда противоречит традиционным семейным ценностям, Минюст ссылался на Конституцию и Концепцию государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года. В обоих документах прописано, что брак - это союз между мужчиной и женщиной, обратили внимание представители стороны истца. В ответ на уточняющие вопросы, они пояснили, что имеют в виду статью 72 Конституции, в которой говорится, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находится в том числе "защита института брака как союза мужчины и женщины".

Сторона ответчика на это заметила, что речь идет о распределении предметов ведения и организация его нарушать не может. В то же время юристы "Сферы"* напомнили об 11-й статье Конституции, в которой говорится, что в России "никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной".

Представительница истца, отвечая на вопросы оппонентов, подтвердила, что отождествляет брак и семью.

- Минюст выкинул из сегодняшнего судебного спора миллион семей, где родитель-одиночка и ребенок одного с ним пола, - заметил на это Исаков. - Они не ЛГБТ-сообщество. Правительство Российской Федерации оказывает поддержку таким семьям. Следовательно, понимание и интерпретация Минюстом традиционной российской семейной политики не соответствует действительности.

Объясняя, как именно фонд подрывает институт брака, сторона истца привела в пример книгу, изданную "Сферой"*. Несмотря на маркировку 18+, она была оформлена как детская и рассказывала об однополых парах. Тираж составил 500 экземпляров. Один из них направили в Российскую книжную палату, заметили в Минюсте.

- Это детская книжка 18+? - уточнила судья Татьяна Кузовкина.

- Ну конечно, - ответил представитель ответчика Вячеслав Самонов.

Минюст предпочел зачитать пометку на самой книге:

- "18+. Это детская книга, купить и печатать которую могут только взрослые. Ставим дисклеймер благодаря закону о пропаганде". Вот в такой форме было поставлено 18+.

Помимо озвученных претензий, Минюст выявил еще ряд нарушений. Это, например, отсутствие у организации попечительского совета, неприведение устава в соответствие с требованиями законодательства, непредставление информации об изменившемся фактическом адресе и изменениях в составе членов правления, непредставление полного объема документов по договорам с двумя юридическими лицами и так далее. Истец считает нарушения грубыми или неустранимыми. Ответчик признает отдельные "недостатки", но настаивает на том, что все перечисленное не столь существенно, чтобы наказывать за это ликвидацией.

За одно заседание судья Кузовкина решение выносить не стала. Процесс отложили почти на месяц - до 21 апреля - во избежание возможных коллизий. Параллельно "Сфера"* пытается оспорить акт октябрьской проверки. Октябрьский районный суд рассматривать это дело отказался, и организация подала частную жалобу в Горсуд.

*Благотворительный фонд "Сфера" внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

** Организация "Российская ЛГБТ-сеть" внесена Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов.

*** Организация "Выход" внесена Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов.

**** Организация "Маяк" внесена Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов.

***** Организация "Реверс" внесена Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов.

Сергей Еремеев